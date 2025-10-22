Inicia Recarpeteo de la Calle Anáhuac en Monclova

Dentro del Programa de Obras Sociales del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de inicio a la obra de recarpeteo de la calle Anáhuac, en el tramo comprendido entre Caracas y Matamoros, en la colonia Guadalupe, con una inversión de 2 millones 172 mil 281 pesos y una longitud cercana a 600 metros lineales.

Acompañado por funcionarios municipales y representantes del Gobierno del Estado asignados a la región centro, el alcalde destacó que esta obra forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el estado y el municipio para fortalecer la infraestructura urbana.

"De esta manera fortalecemos la infraestructura urbana en este sector de la ciudad, para bien de las familias monclovenses", expresó Villarreal Pérez durante el arranque de los trabajos.

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, detalló que el proyecto contempla 4 mil 505 metros cuadrados de fresado perfilado de pavimento, la aplicación de 4 mil 505 litros de emulsión asfáltica, 225 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y pintura en cordones a lo largo de más de 500 metros lineales.

Agregó que esta obra se suma al plan de inversión "Prendamos Monclova", aunque forma parte directa de los proyectos sociales impulsados por el gobernador Manolo Jiménez, y responde a una solicitud conjunta de vecinos, planteles educativos y comercios cercanos.

"En aproximadamente diez días estará lista la obra, realizada con planeación, organización y coordinación entre estado y municipio", puntualizó el alcalde.

Por su parte, vecinos del sector agradecieron el inicio de los trabajos, al considerar que esta acción mejorará la movilidad y la calidad de vida de quienes transitan diariamente por esta importante vialidad.