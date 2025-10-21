Alcalde de Monclova inicia recarpeteo en la Privada Buenos Aires

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, dio el arranque oficial a la obra de recarpeteo en la Privada Buenos Aires, ubicada en la Zona Centro, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, se rehabilitarán más de 300 metros lineales de vialidad, beneficiando a vecinos y automovilistas de este sector.

"En coordinación con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos impulsando acciones que mejoran la infraestructura y la calidad de vida de las familias monclovenses en todos los sectores", expresó el alcalde durante el evento, en el que destacó que este tipo de obras son reflejo del trabajo conjunto entre Estado y Municipio.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, detalló que la longitud total de la calle es de 312 metros lineales, y que los trabajos incluirán 2,753 metros cuadrados de perfilado de pavimento, 720 metros cuadrados de mejoramiento del pavimento existente, la aplicación de 2,723 litros de emulsión asfáltica, así como 180 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y pintura en cordones a lo largo de 660 metros lineales.

"Estos trabajos son el resultado del compromiso del alcalde con la ciudadanía y de la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez", afirmó Valenciana.

Por su parte, la vecina beneficiaria Irma Barajas agradeció la ejecución de la obra en nombre de los habitantes del sector.

"Estamos contentos por la obra; yo he vivido aquí toda la vida, y para nosotros significa mucho que nuestro alcalde regrese a las calles del centro a seguir cumpliendo compromisos. Gracias por entregarnos un espacio digno y seguro para caminar", expresó emocionada.

Con este proyecto, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir "prendiendo Monclova" con obras que transforman los entornos y mejoran la movilidad urbana en beneficio de las familias monclovenses.