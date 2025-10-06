SIMAS renueva su parque vehicular para mejorar servicios de agua y drenaje

Con una inversión de cerca de 8 millones de pesos, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento renovó parte de su parque vehicular con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante los reportes ciudadanos y mejorar la atención en los servicios de agua potable y drenaje.

Como parte de la renovación que se realiza de manera constante de sus unidades, SIMAS invirtió un total de 7 millones 940 mil pesos, para adquirir 11 unidades, que se incluirán dentro de las cuadrillas de atención.

Las unidades que fueron adquiridas son camión Vactor, una retroexcavadora con martillo, tres unidades pick up y seis camionetas Hilux chasis, mismas que fueron incorporadas a los distintos departamentos operativos encargados del mantenimiento de redes de agua y drenaje.

La renovación del equipo forma parte del programa de modernización del organismo, que busca dotar a las cuadrillas de herramientas y vehículos adecuados para atender con mayor rapidez las fallas reportadas por los usuarios.

"Seguimos invirtiendo en unidades de trabajo que permitan fortalecer nuestras cuadrillas y dar una respuesta más eficiente a la ciudadanía", se indicó al resaltar que la nueva flotilla se destinará a labores de mantenimiento, reparación de fugas y desazolve de líneas.

Con esta adquisición SIMAS brindará una mejor cobertura operativa en los municipios de Monclova y Frontera, con lo cual se pretende reducir los tiempos de atención y garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura.