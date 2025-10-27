Colocación de primera piedra de Doosung Tech en Monclova

Colocan hoy la primera piedra de Doosung Tech, empresa de origen coreano que iniciará su instalación al norte de Monclova con una inversión estimada de 25 millones de dólares, dedicada a la fabricación de componentes para autos eléctricos.

El proyecto generará 200 empleos directos y representa un nuevo impulso para la diversificación industrial de la Región Centro.

El acto será encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quienes unieron esfuerzos conjuntos para atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo económico de Monclova.

El alcalde Villarreal recordó que desde el inicio de su administración se aprobaron los incentivos fiscales solicitados por la compañía, lo que fue determinante para asegurar su instalación.

"Es una empresa que desde el año pasado ya tenía la intención de instalarse; sin embargo, no se había concretado. Como administración nos tocó ofrecer los incentivos y estímulos fiscales necesarios para que pudieran tomar la decisión final de invertir en Monclova", explicó.

Agregó que la firma coreana ya estaba convencida del potencial de la ciudad, pero esperaba los tiempos adecuados para concretar su inversión. Con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, finalmente se materializó el proyecto.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas será el encargado de colocar la primera piedra y de anunciar formalmente el inicio de esta nueva etapa industrial para la región.

Villarreal Pérez adelantó que octubre y noviembre serán meses clave para la atracción de inversiones, con proyectos que en conjunto superan los 150 millones de dólares, entre ellos nuevas empresas que también contemplan expandirse hacia Monclova.