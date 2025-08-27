Manuel David se Compromete a Reparar Daño por Violencia Familiar

En el marco de la causa penal 1235/2022, el juez de control autorizó un acuerdo reparatorio mediante el cual Manuel David N., imputado por el delito de violencia familiar en perjuicio de Máyela, se comprometió a pagar un total de 100 mil pesos como reparación del daño.

Durante la audiencia celebrada esta semana, se informó que el imputado entregó 12 mil pesos en el momento, y que en el transcurso del día depositaría otros 8 mil, sumando 20 mil pesos como primer abono. Además, se comprometió a entregar 10 mil pesos en una semana, y el resto, 70 mil pesos, será cubierto en pagos mensuales de 10 mil pesos durante los tres primeros días de cada mes.

La reparación del daño fue solicitada debido a los gastos psicológicos y psiquiátricos que enfrenta la víctima, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento, la víctima fue asesorada por la abogada particular Daniela Guzmán.

La violencia ejercida por Manuel David incluyó agresiones sexuales y también un daño patrimonial, pues el imputado utilizó influencias para que en el juzgado familiar se le asignara a Mayela una pensión mínima.

La agente del Ministerio Público Alejandra Abrego, del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, dio seguimiento al caso, mientras que la defensa del imputado, encabezada por Santos Vásquez, propuso como salida alterna la suspensión condicional del proceso, al tratarse de un delito que no excede una pena mayor a cinco años.

El juez autorizó el acuerdo y estableció como condiciones adicionales, el imputado no podrá acercarse ni tener contacto con la víctima por ningún medio, deberá asistir al taller "Masculinidad por la paz" en el CAIF Monclova y acudir de manera periódica, cada cuatro meses, a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares.

La suspensión condicional se mantendrá vigente por tres años, con fecha de vencimiento el 27 de agosto de 2028. En caso de que Manuel David incumpla cualquiera de las condiciones impuestas, el acuerdo quedará sin efecto y los pagos realizados no le serán reembolsados.

Cabe señalar que la pareja tiene tres hijos en común, quienes aunque son menores de edad, actualmente cursan estudios universitarios.