Carlos Villarreal Pérez presenta avances del CEIS en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez expuso ante representantes del Colegio de Notarios, Delegación Monclova, el funcionamiento del Centro de Control y Comando (C2), así como los avances del proyecto del Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro-Desierto.

La visita tuvo como objetivo dar a conocer la operatividad, alcance y propósito de las inversiones que el Ayuntamiento realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, destinadas a fortalecer el Modelo de Seguridad de Coahuila.

Durante la presentación, el alcalde destacó que la participación ciudadana es un pilar fundamental para consolidar el modelo de seguridad estatal y regional. "El CEIS inicia con una inversión de 15 millones de pesos por parte del Estado, con el objetivo de que esté listo durante el primer semestre de 2026; posteriormente se programará una segunda etapa de inversión", explicó.

Villarreal Pérez señaló que Monclova superará los 100 millones de pesos en inversión municipal destinada a infraestructura y equipamiento de seguridad. Sumado al recurso que el Gobierno del Estado aplicará en toda la Región Centro, la cifra alcanzará más de 150 millones de pesos en 2025, un monto histórico para la zona.

Para 2026, el objetivo será continuar el fortalecimiento de la fuerza policial, impulsar la capacitación del personal de seguridad e incentivar la participación de la ciudadanía en distintos modelos y programas preventivos.

El Centro Integral de Seguridad (CEIS) concentrará diversos servicios y áreas clave, entre ellas oficinas de Proximidad Social y Prevención Regional, donde se impartirán talleres, capacitaciones y pláticas preventivas para jóvenes y familias. También contará con instalaciones para la Unidad de Integración Familiar (UNIF), una sala de reuniones regionales de seguridad y un campus de la Universidad de Seguridad del Estado, lo que permitirá que las capacitaciones policiales se realicen directamente en Monclova.

Con estos proyectos, el municipio reafirma su compromiso de seguir consolidando un modelo de seguridad moderno, cercano a la ciudadanía y con infraestructura de alto nivel para la Región Centro.