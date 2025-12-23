Congreso del Estado aprueba presupuesto de seguridad en Coahuila

Luego de que el Congreso del Estado aprobara el Presupuesto de Egresos de Coahuila para el ejercicio fiscal del 2026, el cual contempla una inversión de 4 mil mdp en seguridad, el sector empresarial consideraron positivo este presupuesto, señalaron que los recursos nunca serán suficientes cuando se trata de preservar la estabilidad del estado.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), destacó que la seguridad es un tema prioritario que no debe escatimarse, especialmente en un estado que ha realizado esfuerzos constantes para mantener condiciones favorables para el desarrollo económico. Reconoció la labor del Congreso del Estado al destinar mayores recursos para el próximo año, al considerar que esta inversión permitirá seguir consolidando a Coahuila como una de las entidades más seguras del país.

Consideró que no hay presupuesto que alcance para la seguridad de una entidad federativa, un tema en el que no se debe escatimar recursos, sobre todo en un estado como el nuestro, en el que se han hecho esfuerzos extraordinarios durante varios años para contar con una policía confiable. "Es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo para mantener estas condiciones, a veces suena fácil o trivial, pero detrás de estos resultados hay una estrategia e inversión constante".

Señaló que la seguridad es un factor determinante para que los micro, pequeños y medianos empresarios mantengan la confianza para invertir y generar empleos. Respecto a la postura de los diputados de Morena que votaron en contra del presupuesto, el líder empresarial consideró que esta decisión responde a una estrategia política, más que a un análisis del impacto que tendría en la seguridad del estado. "Siempre hay posturas de algunos partidos políticos, en muchos casos son líneas que vienen desde las estructuras nacionales y que, al final, quedarán para la posteridad."