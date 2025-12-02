La UAdeC y el Club Rotario instalan fábrica de prótesis en Monclova

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en coordinación con el Club Rotario y el municipio, trabaja en el desarrollo de un proyecto de gran impacto social: la instalación de una fábrica de prótesis en Monclova, con el objetivo de brindar dispositivos a bajo costo —e incluso de manera gratuita— a personas con discapacidad que lo requieran.

Así lo informó el coordinador de la UAC en la Región Centro, Luis Carlos Talamantes, quien explicó que el Club Rotario será el responsable de gestionar los recursos necesarios para adquirir la maquinaria y acondicionar los espacios destinados a la producción, mientras que la universidad contribuirá con el capital humano especializado.

"La Facultad de Ingeniería participará directamente aportando doctores, técnicos e ingenieros que se encargarán del diseño, fabricación y desarrollo de sistemas de control para la operación de las máquinas que permitirán producir las prótesis", detalló.

El proyecto contempla no solo la producción de prótesis funcionales a costos accesibles, sino también la creación de un modelo de atención solidaria que permita entregar estos dispositivos de manera gratuita a personas en situación vulnerable que no cuenten con los recursos económicos para adquirirlos.

Talamantes destacó que esta iniciativa representa una doble oportunidad: por un lado, brindar una solución concreta a una necesidad social urgente; y por otro, ofrecer a los estudiantes universitarios un espacio de formación práctica, integrándolos en proyectos reales con impacto directo en la comunidad.

"Es un ejemplo de cómo la universidad puede vincularse con la sociedad para generar beneficios tangibles, poniendo el conocimiento al servicio de quienes más lo necesitan", concluyó.