Gobernador de Coahuila entrega patrullas para fortalecer seguridad en la región

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad, el alcalde Carlos Villarreal recibió de manera simbólica, por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas, patrullas para las corporaciones policiales de la Región Centro. En un evento realizado en Torreón, el Gobernador anunció una inversión superior a los 430 millones de pesos para equipar a los municipios de Coahuila con patrullas, armamento y equipo táctico, reafirmando así el compromiso de su gobierno con la seguridad y la tranquilidad de las familias coahuilenses.

En su mensaje, el gobernador destacó que Coahuila es actualmente la segunda entidad más segura de México, con la incidencia delictiva más baja de los últimos 20 años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, resaltó que el estado mantiene el número de homicidios más bajo y el 100 por ciento de ellos resueltos, gracias al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

"Los resultados en materia de seguridad son fruto del trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno. En Coahuila la seguridad es y seguirá siendo el tema número uno", señaló el gobernador Manolo Jiménez.

Durante el evento se entregaron 160 patrullas, armamento, cámaras de vigilancia, uniformes, chalecos antibalas, cascos, botas y equipo táctico a distintas corporaciones, entre ellas la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y policías municipales.

En su intervención, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó que Coahuila cuenta con la red de vigilancia ciudadana más grande de América Latina, y subrayó que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de seguridad es uno de los mayores logros de la administración estatal.

Finalmente, el gobernador exhortó a los presentes a seguir defendiendo la seguridad del estado: "En Coahuila queremos seguir seguros, seguir coordinados, porque a Coahuila lo cuidamos todos."

Con su participación en este evento, el alcalde Carlos Villarreal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, para mantener y fortalecer las condiciones de seguridad en Monclova y en toda la Región Centro.