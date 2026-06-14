Carlos Villarreal supervisa avances del CEIS en Monclova

Monclova, Coah. - Parte de las acciones para seguir fortaleciendo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal Pérez supervisó los avances del Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro Desierto, una obra estratégica que permitirá reforzar las capacidades operativas y de coordinación en beneficio de Monclova y los municipios de la región.

Con una inversión conjunta superior a los 23 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado y el Municipio, el Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro Desierto representa una obra estratégica para consolidar la seguridad y la capacidad operativa de Monclova y los municipios de la región. Este espacio integrará áreas clave de atención, monitoreo y coordinación interinstitucional, permitiendo optimizar los procesos de respuesta, prevención y atención ciudadana.

La construcción de este centro forma parte de una estrategia integral que impulsa la Administración Municipal para consolidar a Monclova como una de las ciudades más seguras de Coahuila. En coordinación con el Gobierno del Estado, se han fortalecido las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social, además de impulsar proyectos enfocados en mejorar la infraestructura y las herramientas con las que cuentan las corporaciones de seguridad.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que durante la presente administración se han destinado importantes inversiones para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la modernización de espacios, el equipamiento y la incorporación de tecnología. "Esta obra representa un paso importante para seguir consolidando un entorno más seguro y con mayores capacidades de atención para nuestra gente", señaló.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la seguridad, mejoren los servicios públicos y contribuyan al desarrollo y calidad de vida de las familias monclovenses, privilegiando siempre la coordinación, la planeación y la inversión en acciones que generen resultados para la comunidad.