Yura Harness busca operadores en jornada de empleo en Monclova

A tan solo dos semanas de su inauguración, la empresa Yura Harness llevó a cabo una jornada intensiva de empleo con el objetivo de contratar a 300 personas, registrando una alta respuesta por parte de la ciudadanía.

Desde temprana hora, más de 200 personas acudieron a los módulos de atención instalados en la Biblioteca Harold R. Pape, tanto al interior como en el exterior del recinto, en busca de una oportunidad laboral.

El director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón, informó que la jornada de reclutamiento se realiza durante el fin de semana en este punto y continuará el lunes en el municipio de Frontera, con el objetivo de captar operadores a partir de los 18 años de edad.

Detalló que la empresa ofrece un salario aproximado de 2 mil 200 pesos semanales, además de prestaciones, bonos, transporte y otros beneficios, lo que ha generado gran interés entre los solicitantes.

Las entrevistas se realizan de manera ágil, con una duración de entre 5 y 10 minutos, a través de cuatro módulos habilitados para acelerar el proceso de selección, priorizando la contratación inmediata del personal.

La planta, que se ubicará dentro del parque industrial GK del grupo industrial GIMSA, sobre la avenida Industrial, se especializará en la elaboración de arneses para la industria automotriz, por lo que se busca principalmente personal con experiencia en procesos de ensamblaje.

Calderón destacó que existe una proyección de crecimiento dentro de la empresa, permitiendo a los trabajadores desarrollarse y ascender conforme adquieran experiencia.

Asimismo, subrayó que este tipo de iniciativas reflejan la llegada de nuevas inversiones a la región, mencionando también a empresas como Dual y Doosung Tech, que actualmente se encuentran en etapa de contratación.

Finalmente, señaló que estos avances son resultado del trabajo coordinado con el municipio y el alcalde Carlos Villarreal, enfocado en atraer más empresas y fortalecer el empleo en Monclova.