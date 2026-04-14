Eleuterio López proyecta adquirir unidades híbridas para Seguridad Pública

Proyectan adquirir unidades híbridas para el departamento de Seguridad Pública y así reducir gastos en combustibles, con una inversión estimada de 11 millones de pesos. El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que para este año se tiene proyectada una inversión global cercana a los 95 millones de pesos, la cual incluye tanto unidades operativas como vehículos destinados a áreas administrativas y de apoyo.

Detalló que estas unidades híbridas y pickup serán utilizadas en distintos departamentos estratégicos como el C2, inteligencia, Policía Violeta, proximidad social y la Unidad de Integración Familiar (UNIF), con el propósito de fortalecer las labores de vigilancia y atención ciudadana. "Estamos contemplando la adquisición de autos híbridos que nos permitan generar un ahorro significativo en combustible, además de ser más eficientes en el desempeño de las funciones de seguridad", señaló el funcionario.

Actualmente, la corporación cuenta con 45 unidades en funcionamiento, las cuales operan de manera continua en tres turnos durante las 24 horas del día en diversos sectores de la ciudad. A estas se suman los vehículos tácticos recientemente adquiridos, que también brindan apoyo a nivel regional conforme a lo establecido por la ley. Con estas acciones, el municipio busca modernizar su parque vehicular, reducir costos operativos y fortalecer la capacidad de respuesta de la corporación policial.