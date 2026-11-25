El sector obrero de la región Centro reconoció los resultados presentados en el informe de gobierno de Manolo Jiménez Salinas, destacando la inversión histórica de 3 mil millones de pesos aplicada en los 38 municipios a través del programa Mejora y el fortalecimiento de la seguridad pública en la entidad.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Frontera, subrayó que ningún gobierno estatal anterior había destinado una cifra similar en beneficio directo de la sociedad, las familias y las empresas.

El líder sindical señaló además que las acciones de la actual administración han permitido recuperar la tranquilidad en las calles, lo cual constatan diariamente los trabajadores que cubren los distintos turnos laborales.

"Gracias al gobernador Manolo Jiménez nosotros hemos dejado atrás esa sensación de que no estamos seguros, de que hay balaceras, de que hay gente en la madrugada atacando a jóvenes; eso se acabó", expresó.

Galindo Montemayor añadió que el mandatario estatal ha demostrado capacidad administrativa, cercanía y sensibilidad para atender las necesidades cotidianas de la comunidad, por lo que extendió un reconocimiento al gobernador y a su equipo de trabajo en nombre de los trabajadores de la región Centro.