Infraestructura deportiva de calidad para atletas en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó un recorrido de supervisión en la remodelación de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde avanzan los trabajos de construcción del nuevo auditorio para básquetbol y voleibol, además del campo de tiro con arco, que formarán parte de la modernización de este importante espacio para los atletas de la región.

Tal como lo anunció semanas atrás junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, este 2025 se ejercerá una inversión de 40 millones de pesos destinados a la mejora de la unidad deportiva, considerada como una de las más representativas de Monclova.

"En equipo con nuestro Gobernador Manolo Jiménez, refrendamos el compromiso de ofrecer a miles de deportistas de Monclova y de la Región Centro-Desierto espacios de mayor calidad, infraestructura moderna y adecuada para su desarrollo", compartió el alcalde.

La obra contempla no solo nuevas instalaciones, sino también la rehabilitación de áreas ya existentes, con el objetivo de consolidar un complejo deportivo de alto nivel.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su respaldo al deporte como herramienta de formación, integración y superación para niños, jóvenes y adultos de la localidad.