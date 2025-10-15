Arranca Recarpeteo en Calle Nubes de Monclova

Con el propósito de continuar mejorando la infraestructura vial y la calidad de vida de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el arranque oficial a la obra de recarpeteo en la calle Nubes, de la colonia Elsa Hernández, como parte del Plan de Inversión 'Prendamos Monclova'.

La obra comprende el tramo que va de la calle Narcisos hasta la calle Gardenias, y representa una inversión de $583,036.27 pesos, en beneficio directo de los habitantes del sector, como aledaños como Leandro Valle y Cedros.

Durante el evento, el presidente municipal estuvo acompañado por vecinos de la colonia, funcionarios municipales y representantes del equipo Mejora Coahuila, encabezado por Esra Cavazos, quienes refrendaron su compromiso con el desarrollo urbano de la ciudad.

"En coordinación con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos impulsando obras en todos los sectores de Monclova. El objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de las familias y generar una ciudad con vialidades dignas y seguras", expresó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, explicó que los trabajos contemplan una intervención integral, ya que el estudio técnico realizado mostró que la calle no contaba con una estructura de pavimento adecuada.

Por ello, se llevará a cabo un trabajo completo de reconstrucción, que incluye: 764 metros cuadrados de reparación de carpeta asfáltica, 114 metros cúbicos de base hidráulica, 1,900 litros de emulsiones asfálticas para asegurar la adherencia de la carpeta, 38 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, 136 metros lineales de pintura en cordón cuneta y una longitud total de 80 metros lineales intervenidos.

Valenciana destacó que gracias a la visión del alcalde Villarreal Pérez y al trabajo en equipo del personal de 'chaleco verde' del programa Mejora, las obras se realizan de manera más eficiente y con mayor calidad técnica.

En representación de los vecinos beneficiarios, Eric Alberto Contreras Castilla agradeció al alcalde por atender una demanda que durante años había sido solicitada por la comunidad.

"Esta obra representa seguridad, bienestar y orgullo para quienes vivimos aquí. Gracias por cumplirnos y por seguir trabajando por todos los sectores de Monclova", expresó el beneficiario.