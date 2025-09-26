SIMAS invierte 2 millones en sustituir red de drenaje en colonia 1º de Mayo

Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) lleva a cabo la sustitución de la red de drenaje en la colonia 1º de Mayo, tras concluir la línea su vida útil, con lo que se busca mejorar el servicio en este sector.

Héctor Martínez, jefe del Departamento de Ingeniería y Obras de SIMAS, informó que el sistema mantiene su programa de sustitución de las líneas ante la antigüedad que tienen en algunos sectores.

Actualmente se lleva a cabo la reposición de la tubería de PVC hidráulico de 4 pulgadas, misma que ya concluyó, y actualmente se llevan a cabo los trabajos de interconexiones y cambio de 91 tomas domiciliarias, con las cuales se beneficiará a más de mil personas de este sector.

Para esta obra que se lleva a cabo en las calles Yolar, Juventino Rosas y Amado Nervo, con una inversión de 2 millones 212 mil pesos, actualmente los trabajos presentan un avance del 90 por ciento."La nueva red permitirá mejorar la eficiencia en el suministro de agua y garantizar un servicio más confiable a los habitantes del sector".

Martínez señaló que esta obra se ejecuta en coordinación con el Gobierno del Estado, mientras que el Municipio ha intervenido en la gestión del proyecto y en el apoyo a los beneficiarios.

"Esto nos sirve para tener un mejor suministro a los beneficiarios de esta obra, de este sector que es parte importante de Monclova", agregó.

El funcionario adelantó que los trabajos concluirán en un plazo de 15 días, con lo que se busca resolver de manera definitiva los problemas que enfrentaban los colonos por fallas en la red anterior.