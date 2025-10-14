Doosung instalará planta en Monclova generando 200 empleos

El alcalde Carlos Villarreal Pérez confirmó la instalación en Monclova de la empresa Doosung, del sector automotriz, la cual en su primera etapa generará alrededor de 200 empleos.

Informó que Doosung forma parte de las inversiones de 100 millones de dólares que llegarán a la ciudad entre octubre y febrero del 2026.

El proyecto iniciará con la construcción de una nave industrial, con una superficie inicial de 5 mil metros cuadrados, y que posteriormente contempla una ampliación de 8 mil metros cuadrados adicionales, conforme avance su producción.

"Estamos esperando colocar la primera piedra junto al Gobernador del Estado. En esta primera etapa desarrollarán alrededor de 200 empleos, pues comenzarán con una sola línea de producción y después se ampliarán otras", explicó el alcalde.

Villarreal Pérez detalló que la compañía, dedicada a la fabricación de asientos, arneses, volantes y diversos componentes automotrices, recibió estímulos fiscales municipales durante el primer trimestre del año, además de apoyos del Gobierno del Estado, con el objetivo de facilitar su instalación.

Reconoció que la crisis arancelaria internacional había retrasado este y otros proyectos, pero aseguró que la situación ya se encuentra estabilizándose y las empresas retomarán sus procesos de expansión.

"Se está reactivando la economía a raíz de que la iniciativa privada a nivel global empieza a tomar decisiones, a colocar contratos, y eso es bueno para nuestra región. Monclova tiene una vocación exportadora que ahora se fortalece con estas nuevas inversiones", destacó el edil.

El alcalde agregó que, además de Doosung, se espera concretar en próximas fechas el arranque de operaciones de la empresa DUAL, la cual podría alcanzar una capacidad máxima de 3 mil empleos.

Finalmente, subrayó que el gobierno municipal continuará impulsando la atracción de inversiones que consoliden a Monclova como un polo industrial y automotriz competitivo en el norte de Coahuila.