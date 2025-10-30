Inversiones clave para el crecimiento económico de Monclova

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y generar más empleos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez acompañó este miércoles al Secretario de Desarrollo Económico, Luis Olivares, en actividades de promoción de Monclova ante posibles inversionistas.

Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Municipio, se continúa posicionando a Monclova como una ciudad competitiva y atractiva para nuevas empresas.

"Seguimos promoviendo nuestra ciudad y región con el objetivo de atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico. Este es el compromiso que el gobernador Manolo Jiménez Salinas y nuestra administración tenemos: lograr que cada inversión se traduzca en más empleos y oportunidades para las familias de Monclova", compartió Villarreal Pérez.

La diversificación industrial y la llegada de nuevas empresas son claves para consolidar el desarrollo regional, por lo que se mantiene una agenda constante de promoción ante empresarios nacionales y extranjeros interesados en invertir en Coahuila.