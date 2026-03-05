Empresas automotrices trasladan operaciones a Coahuila por seguridad y calidad de vida

Los hechos violentos registrados en otros estados de la república han provocado que algunas empresas volteen a ver a Coahuila como opción para instalar o trasladar sus operaciones por las condiciones de seguridad que prevalecen, calidad de vida y existen", señaló el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal indicó que en las últimas semanas al menos dos compañías decidieron mover sus proyectos hacia el estado, tras evaluar el entorno que enfrentan en otras regiones del país.

Explicó que el tema de la seguridad se ha convertido en uno de los principales factores que influyen en las decisiones de inversiones, junto con la infraestructura y las condiciones de vida que ofrece la entidad.

"El tema de la seguridad, el tema de la calidad de vida, el tema de servicios, son factores muy importantes que tenemos que capitalizar para que lleguen más inversiones nacionales y extranjeras, y por ende se creen más y mejores empleos".

Señaló que tan solo en estas semanas dos empresas de la industria automotriz comenzaron a trasladar parte de sus operaciones a las regiones Laguna y el norte del estado, y existe el interés de otras más por llegar a la entidad.

En el tema de la región Centro indicó que se tiene proyectada la llegada de dos empresas durante el 2026, de la industria automotriz, con quienes se mantienen pláticas, además de las tres que ya están en proceso de instalación y generarán alrededor de mil 300 empleos en la región.

Señaló que continúan con las gestiones para la llegada de nuevos proyectos al estado y a la región, donde mencionó que se realizan obras de conectividad para generar un mayor interés, y lo que se busca es ampliar la capacidad para exportación.