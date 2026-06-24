Julián Torres advierte sobre protestas si no hay avances en AHMSA

Trabajadores de Altos Hornos de México advirtieron que solo esperarán hasta el 15 de julio para conocer avances de la segunda subasta de la empresa, de no publicarse la convocatoria, retomarán las protestas con acciones de mayor presión, incluyendo bloqueos carreteros y la posibilidad de encadenarse en el zócalo capitalino.

¿Qué acciones planean los trabajadores de AHMSA?

Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa de los Trabajadores, informó que el pasado martes sostuvieron una reunión con el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómaz para conocer el avance de la subasta, en donde informó que para esa fecha ya debería estar publicada la convocatoria correspondiente a la segunda subasta. "Si para el día 15 de julio no vemos que está publicada la convocatoria, vamos a tomar otra vez la carretera, vamos a hacer otro bloqueo porque ya no es posible que sea prórroga, tras prórroga y prórroga, porque cada día que pasa para nosotros es muy perjudicial en todos los aspectos".

Obstáculos legales en el proceso de subasta

El dirigente señaló que los trabajadores mantienen preocupación por los obstáculos legales que continúan surgiendo dentro del procedimiento judicial, aunque esperan que estos no retrasen nuevamente el proceso. Explicó que durante la reunión también cuestionaron al síndico sobre un oficio promovido por un representante legal de AHMSA, en donde señaló que no es procedente, por lo que esperan que no afecte el proceso. "Nos dijo que no era procedente; sin embargo, la jueza es quien tiene que tomar la decisión, esperemos que esos obstáculos no frenen el proceso y que siga adelante de acuerdo con lo que se nos informe".

Consecuencias de no obtener avances

Señaló que en caso de no existir avances para el 15 de julio, los trabajadores de AHMSA volverán a bloquear carreteras, aun cuando ello implique afectaciones a terceros y riesgos de confrontación. "Lo sentimos mucho por la gente que podamos perjudicar y aun con los riesgos de que haya un enfrentamiento como el del 11 de mayo, lo vamos a hacer". Además del bloqueo carretero, los obreros contemplan realizar manifestaciones en la Ciudad de México para exigir una mayor intervención de las autoridades federales en el proceso. "Tenemos la opción de irnos a la Ciudad de México y encadenarnos, ya no en el Zócalo porque ahí pasa desapercibido, sino en alguna dependencia federal para protestar porque esto no avanza. Sentimos que el Gobierno Federal está dejando que las cosas se alarguen y no está presionando para que esto funcione", indicó.