Ismael Leija asegura que el Gobierno prioriza derechos laborales en AHMSA

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, manifestó una renovada confianza en el proceso de reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) tras sostener una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Dr. Marath Baruch Bolaños López.

Durante el encuentro en la capital del país, el líder minero señaló que existe una preocupación genuina por parte del Gobierno Federal respecto a la situación que atraviesa la región y los trabajadores. Según Leija, las autoridades federales han recibido instrucciones precisas de la Presidenta de la República para agilizar los procesos legales y comerciales de la siderúrgica.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación de los pagos pendientes. Aunque Leija aclaró que aún no existe una definición sobre el mecanismo exacto para cubrir los adeudos, subrayó que el sindicato mantiene la exigencia de respetar el Contrato Colectivo de Trabajo por encima de lo estipulado por la ley general. "Le apostamos a la confianza y a la solidaridad del Gobierno Federal. La Presidenta ha mencionado en varias ocasiones que se hará justicia para los trabajadores, y en eso nos mantenemos", afirmó el dirigente.

Respecto al proceso de venta, Leija Escalante explicó que, a pesar del desconcierto inicial que generó la prórroga de la convocatoria a finales de diciembre, la Secretaría del Trabajo justificó el retraso como una medida necesaria para dar solidez al movimiento.

El secretario sindical destacó los siguientes puntos tras su visita: Interés de inversionistas: Se confirmó que existen grupos interesados en adquirir la empresa, aunque sus nombres se mantienen bajo reserva por razones de ética y confidencialidad hasta que se concrete la subasta. Celeridad en el proceso: Las autoridades federales aseguran que el proceso de subasta se está moviendo con rapidez con el objetivo de lograr resultados este mismo mes. Enfoque social: El sindicato percibió una disposición de poner los derechos de los obreros como prioridad en cualquier acuerdo de venta.

Finalmente, Ismael Leija reiteró que el sindicato permanecerá vigilante de los avances durante marzo, confiando en que la intervención de la Secretaría del Trabajo sea el catalizador definitivo para resolver la crisis que afecta a miles de familias mineras.