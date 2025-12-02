Inversores ingresan a AHMSA en Monclova para evaluar compra

Monclova, Coah.– La mañana de este martes, un grupo de inversionistas ingresó a las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA) por la Puerta Uno, como parte del proceso de evaluación para una posible adquisición directa de la empresa en conjunto con sus unidades mineras. El acceso principal, que durante meses permaneció cerrado, fue despejado para permitir el recorrido de los interesados, quienes realizaron una inspección inicial de diferentes áreas operativas de la siderúrgica.

De acuerdo con información proporcionada por el ex obrero Hervey Valenzuela, la visita tuvo como finalidad verificar de manera directa el estado actual de la infraestructura y del equipamiento, así como dimensionar el potencial productivo de la planta. Señaló que para la base trabajadora este acercamiento representa una señal alentadora, pues surge en un contexto marcado por casi tres años de inactividad y afectaciones económicas severas para miles de familias.

El ex trabajador detalló que los obreros ven en la posible compra una oportunidad real de avanzar hacia una solución de fondo que permita regularizar los adeudos pendientes y sentar las bases para la reactivación de la producción. Añadió que no existió oposición al retiro de las barreras que protegían el acceso, ya que la presencia de los inversionistas genera expectativa y confianza en que el proceso podría comenzar a destrabarse.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre quiénes integran el grupo interesado ni el estado que guardan las negociaciones. Tampoco se han emitido comunicados por parte de la empresa o de autoridades federales respecto a tiempos o mecanismos para una eventual transacción. Sin embargo, la inspección de este martes reafirma que el interés por rescatar a la acerera de Monclova continúa vigente.