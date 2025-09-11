Robo en Jardín de Niños Ejército Mexicano desata manifestación

SALTILLO, COAHUILA.– Padres de familia del Jardín de Niños Ejército Mexicano bloquearon la mañana de este jueves el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, para exigir mayor seguridad en la zona, luego de que hombres armados ingresaran al plantel y se llevaran diversos artículos, entre ellos las cámaras de vigilancia.

Las y los manifestantes denunciaron que el asalto ocurrió el miércoles, cuando dos hombres entraron al kínder y, tras amagar al personal, robaron el equipo de seguridad antes de huir sin ser detenidos.

Con carteles en mano, los padres señalaron que temen por la integridad de los menores y recordaron que anteriormente habían solicitado a Miguel Ángel Garza Félix reforzar la seguridad en el área, incluida la instalación de una caseta de vigilancia frente al plantel, sin que hasta ahora se cumpliera el compromiso.

Entre sus exigencias también plantearon rondines constantes de la Policía, al asegurar que los niños permanecen en una institución en condiciones de vulnerabilidad.

Tras varios minutos de bloqueo, personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudió al lugar para dialogar con los inconformes. Como resultado, se acordó instalar una caseta de seguridad frente al kínder, ubicado en la colonia Rubén Jaramillo, así como reforzar los patrullajes en el sector.