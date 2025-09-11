Autoridades de Saltillo coordinan acciones para garantizar seguridad en eventos

SALTILLO, COAHUILA.- Durante la reunión ordinaria de seguridad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y quienes participan en las mesas de trabajo, reiteraron el compromiso de trabajar coordinados para mantener la seguridad en nuestra capital.

Dijo que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la seguridad es la prioridad de prioridades en su administración, por eso no se da ni un paso atrás; y con ese propósito se suma el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la iniciativa privada y la sociedad civil.

"Cuando tenemos seguridad, que es la prioridad de prioridades, se van desencadenando muchas otras acciones en beneficio de la ciudadanía, entre ellas el desarrollo económico y el desarrollo social, que impactan en la calidad de vida de nuestra gente", comentó el Alcalde.

Díaz González reconoció el esfuerzo que realizan a diario las diferentes corporaciones en la materia y que han permitido mantener a Saltillo como la capital más segura de México.

En la reunión, el Alcalde giró instrucciones precisas para estar muy al tanto en labores de prevención y de reacción durante el desarrollo de las fiestas patrias el próximo 15 de septiembre, así como en el desfile cívico del día siguiente.

Dijo que hay que estar muy al pendiente en la zona centro, pero también en las actividades que se realicen en bares, discotecas y demás centros nocturnos, así como al interior de las colonias.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, apuntó que, además de la buena percepción que tiene la población en el tema de seguridad, la incidencia delictiva registra una disminución de casi el 8 por ciento en lo que va del año en relación con el mismo periodo de 2024.

"Todas las áreas y agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo seguiremos trabajando de manera coordinada y sumando esfuerzos con las demás instancias en materia de seguridad", afirmó Garza Félix.

A la reunión de seguridad también asistió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el secretario Técnico, Alfonso González Vélez; el fiscal ministerial, Javier Rangel Ramírez, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Julio César Loera Ruíz.

Representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Ejército Mexicano, del Poder Judicial del Estado, del COE; de la Agencia de Investigación Criminal, del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, del Cereso de Saltillo, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Policía Civil del Estado.

Asimismo, el primer regidor, Mario Mata Quintero; el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Medrano Aguirre; titulares de las diferentes áreas y agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Sara Arizpe Ramos, directora general del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila.