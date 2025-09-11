FGR vincula a proceso a implicados por transporte ilegal de migrantes en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, obtuvo la vinculación a proceso de Jesús "N" y Jonathan "N" por su probable responsabilidad en el delito de transporte de personas extranjeras por territorio nacional.

De acuerdo con la carpeta de investigación, ambos fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), tras una denuncia anónima que alertó sobre el traslado irregular de migrantes.

Los hechos ocurrieron en el ejido Las Colonias, municipio de Saltillo, donde los imputados fueron interceptados mientras conducían un tractocamión en el que viajaban 109 personas de origen guatemalteco, quienes no acreditaron su estancia legal en México.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que reunió las pruebas necesarias para solicitar al juez de Control la vinculación a proceso. La autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Las 109 personas extranjeras quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes en materia migratoria, que definirán su situación conforme a la ley.