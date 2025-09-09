Ludivina trasladada a hospital durante audiencia por fraude en empresa

El proceso legal en contra de Ludivina "N", exempleada de la empresa Súper Express y Cargas del Centro acusada de apropiarse de más de 2 millones 509 mil pesos mediante transferencias electrónicas a sus cuentas personales, seguirá en etapa de investigación durante dos meses más, determinó este lunes el Poder Judicial.

Durante la audiencia, la jueza resolvió ampliar el plazo para el cierre de la investigación complementaria, a petición del Ministerio Público, a fin de que se integren más pruebas documentales y bancarias al expediente. Este caso está bajo la causa penal 1157/2024.

El caso

De acuerdo con la carpeta de investigación, fue el pasado mes de agosto de 2024 cuando la empresa descubrió una serie de irregularidades financieras, luego de contratar a un contador externo. Al revisar los movimientos bancarios, el especialista detectó transferencias frecuentes a cuentas personales de la propia Ludivina "N", una de Bancomer y otra de Banco Azteca.

La mujer, de aproximadamente 70 años, laboraba desde 2014 en dicha empresa, donde tenía entre sus funciones realizar pagos a proveedores. Sin embargo, aprovechó su puesto para, presuntamente, desviar fondos a sus propias cuentas, reportando dichos movimientos como pagos legítimos o alterando montos en transacciones reales.

Cuando le solicitaban los estados de cuenta, solía tardarse mucho en entregarlos, y se presume que los falsificaba para ocultar los desvíos. Fue durante una ausencia justificada por la muerte de su padre que, ante las sospechas del fraude, la empresa revisó a fondo los documentos y solicitó al banco los estados de cuenta oficiales desde 2017. Así salieron a la luz los movimientos no autorizados, realizados desde 2019 hasta julio de 2024.

Episodio de salud durante la audiencia

En la audiencia inicial, al escuchar los cargos en su contra, Ludivina "N" comenzó a temblar de forma incontrolable. Aunque se le ofreció agua, la jueza pidió ayuda médica. Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al Centro de Justicia Penal y, tras suministrarle oxígeno, decidieron trasladarla a un hospital para su valoración.