Secretaría de Salud indaga casos de mordedura de garrapata en Monclova

La Secretaría de Salud no cuenta con reportes de mordedura de garrapata en Monclova o la región Centro, por lo que iniciará una investigación en torno a los dos casos que informó el regidor de Salud, para conocer si se presentaron y el tratamiento que se les dio en caso de ser cierto.

El Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha mencionó que no se tienen ningún reporte ante la dependencia, y es un tema que se debe reportar independientemente de que se atiendan de manera particular.

Se realizará una investigación para conocer a detalle los casos, caber quienes son y de confirmarse los casos de mordedura de garrapata, ver qué tratamiento se dio y el seguimiento.

"Aunque la atención inicial se haya dado en hospitales privados, los casos deben reportarse oficialmente a la Secretaría de Salud para mantener un control y reforzar las acciones para prevenir la rickettsia".

Señaló que la mordedura de garrapata no necesariamente implica la presencia de Rickettsia, pero recalcó que es indispensable el seguimiento médico y tratamiento oportuno para evitar complicaciones.

"No se puede quedar con que lo mordió, se tiene que dar seguimiento y tratamiento preciso y oportuno, porque hay que atenderla antes de que se tenga alguna complicaciones, o que se presenten síntomas".

Indicó que en lo que va del año, la Secretaría de Salud no ha confirmado ningún caso en la región, sin embargo advirtió que las condiciones actuales de calor y las lluvias favorecen la proliferación de garrapatas.

Ante esto, exhortó a la población a mantener limpios sus patios, casas y que los animales de compañía estén desparasitados, para evitar cualquier tipo de contagio.