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Coahuila

Abraham González confirma investigación tras hospitalización de alumna en colegio privado

Abraham González asegura que el colegio particular debe seguir protocolos de seguridad establecidos.

Por Adriana Cruz - 24 abril, 2026 - 09:17 p.m.
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      Autoridades educativas iniciaron una investigación tras el reporte de una alumna de un colegio particular que fue trasladada a un hospital, en un hecho que ya es analizado conforme a los protocolos correspondientes.

       

      El jefe de Servicios Educativos, Abraham González, confirmó que el caso fue notificado recientemente, por lo que ya se solicitó información a la institución educativa para esclarecer lo ocurrido. "Nos lo acaban de pasar, estamos investigando. Sabemos que es un colegio particular, pero como todos, deben cumplir con protocolos ante este tipo de situaciones", explicó.

       

      Indicó que, pese a tratarse de una escuela privada, está obligada a documentar los hechos y seguir lineamientos establecidos para garantizar la seguridad de los alumnos. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas que derivaron en la hospitalización de la menor, por lo que será a través de la investigación y los reportes oficiales como se determine lo sucedido.

      Las autoridades educativas señalaron que se mantendrán atentas al desarrollo del caso y a la información que proporcione el plantel.

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