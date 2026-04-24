Abraham González confirma riña escolar en Castaños: más de diez alumnos involucrados

Una riña al interior de la Secundaria Técnica 85, en el municipio de Castaños, encendió las alertas entre autoridades educativas, luego de que más de una docena de alumnos protagonizaran una pelea dentro del aula.

El jefe de Servicios Educativos, Abraham González, confirmó que ya se solicitó el protocolo correspondiente al plantel para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. "Sí estoy enterado de la situación, pero estamos esperando las investigaciones, sobre todo el protocolo que hizo la secundaria, donde vienen especificados nombres, quién inició y cómo ocurrieron los hechos", señaló.

Indicó que, debido a lo reciente del incidente, aún no se tiene una versión definitiva sobre el origen del conflicto, ya que existen diversas versiones sobre el número de estudiantes involucrados, que van desde cinco hasta más de diez.

González explicó que será a través del acta oficial de los hechos como se podrá confirmar con precisión lo ocurrido y proceder conforme a los lineamientos establecidos.

El funcionario subrayó que este tipo de situaciones reflejan también una problemática social que debe atenderse desde el entorno familiar. "Esto es de valores, de casa. Son jóvenes que nos están pidiendo ayuda a gritos. Se les va a brindar apoyo, pero también tendrán que pasar por procesos psicológicos y los padres deben reforzar este tema", expresó.