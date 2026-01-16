Confirman investigación por abuso sexual en plantel educativo: Miguel Ángel Medina

El delegado Miguel Ángel Medina confirmó que se mantiene abierta la investigación por un caso reciente de presunto abuso sexual en contra de un menor, ocurrido dentro de un plantel educativo, el cual se encuentra actualmente en proceso de integración de la carpeta de investigación.

El funcionario explicó que la denuncia fue presentada durante el actual ciclo escolar 2024-2025 y que el caso sigue su curso conforme a los protocolos legales, sin que hasta el momento se puedan revelar mayores detalles debido a la naturaleza delicada del delito. "Estamos atendiendo el caso y próximos a resolverlo, pero no podemos aportar información adicional para cuidar la secrecía de la investigación y, sobre todo, proteger a la víctima", señaló.

Medina precisó que la carpeta de investigación corresponde al ámbito de educación básica, y es atendida directamente por el Ministerio Público, quien se encarga de recabar testimonios, pruebas y demás elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Cuestionado sobre señalamientos realizados por representantes sindicales del magisterio respecto a la existencia de otros casos similares, el delegado aclaró que hasta el momento solo se tiene formalmente una denuncia, misma que se encuentra en investigación. "Nosotros únicamente podemos actuar sobre denuncias presentadas de manera oficial. En este momento, el caso que estamos atendiendo es uno", puntualizó.

Respecto a la situación legal de la persona señalada como presunta responsable, explicó que no puede haber una detención inmediata hasta que la investigación esté debidamente integrada y se cuente con los elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión ante un juez. "Son procesos que requieren mucho cuidado. Una vez que se reúnen todas las pruebas, se solicita la orden correspondiente y se actúa de inmediato", concluyó.

Las autoridades reiteraron que este tipo de investigaciones se manejan con estricta confidencialidad y con prioridad en la protección de niñas, niños y adolescentes.