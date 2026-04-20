Investigación por agresión a estudiante en secundaria 35 de Monclova

El titular de Servicios Educativos, Abraham González, informó que se mantiene en curso la investigación por la agresión sufrida por un estudiante de la Secundaria 35, ocurrida cuando el menor descendía del transporte.

El funcionario explicó que, de acuerdo con los primeros indicios, el presunto agresor podría no pertenecer a dicha institución, por lo que se indaga si se trata de un alumno de otra secundaria o incluso de nivel preparatoria.

"En el video se observa a alguien que aparenta ser mayor, por eso vamos a retomar las investigaciones para esclarecer qué fue lo que ocurrió", señaló.

González reconoció que tras difundirse el caso en redes sociales han surgido diversas versiones y señalamientos, sin embargo, hizo un llamado a no responsabilizar de manera anticipada a las instituciones sin que concluyan las indagatorias.

Precisó que la Secretaría de Educación asume su responsabilidad en los hechos que ocurren al interior de los planteles, pero subrayó que también es necesaria la participación de la sociedad y de los padres de familia en lo que ocurre fuera de las escuelas.

"Es un tema de valores. Un mal golpe puede tener consecuencias graves, por eso es importante que los padres estén al pendiente de sus hijos", expresó.

El estudiante agredido se reporta estable, mientras continúan las investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y quién es el responsable.

Finalmente, recordó que programas como el Operativo Mochila se aplican bajo protocolos establecidos y requieren el acuerdo entre autoridades escolares y padres de familia.