Juez no vincula a proceso a Joaquín N por denuncia de Rocío N

El juez de control determinó no vincular a proceso a Joaquín N, quien había sido denunciado por su exesposa Rocío N por el presunto incumplimiento de obligaciones alimenticias desde el año 2015 hasta 2024.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 133/2024, la defensa del imputado presentó constancias del Juzgado Familiar donde se acredita que durante años se le descontaba el 45 por ciento de su salario para el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias, lo que fue determinante para que el juez dictara auto de no vinculación a proceso.

Además, el juzgador ordenó abrir una carpeta de investigación en contra de Rocío N por posibles falsas declaraciones, luego de detectar inconsistencias en sus dichos.

La denunciante no sólo exigía pensión para sus hijas, sino también un porcentaje para ella, a pesar de que se volvió a casar hace varios años. Las hijas del matrimonio, quienes son ciudadanas americanas, afirmaron no haber recibido nunca un solo peso de los descuentos aplicados a su padre.

Ante el juez, las hijas mayores contradijeron a su madre y se deslindaron de cualquier acusación en contra de Joaquín N. Únicamente la hija menor, quien aún depende legalmente del padre, manifestó que sigue vigente su responsabilidad alimentaria.

Con estos elementos, el juez desestimó los señalamientos en contra de Joaquín y ordenó cesar el proceso penal en su contra, abriendo la posibilidad de sancionar a Rocío N si se comprueba que mintió ante la autoridad judicial.