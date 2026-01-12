Melda Romo denuncia incendio de su camioneta en la colonia Azteca

La Fiscalía General del Estado confirmó que ya se inició una carpeta de investigación por el incendio de una camioneta registrado durante la madrugada del domingo en la colonia Azteca, hecho que dejó pérdidas totales y puso en riesgo a una familia que se encontraba al interior del domicilio.

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, informó que la afectada ya presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y que el caso se encuentra en etapa de investigación. Precisó que se cuenta con material videográfico que será analizado como parte de las diligencias.

"Ya hay una denuncia formal, se está investigando el caso y se tienen videos que forman parte de la carpeta. De manera preliminar, podría tratarse de un conflicto entre vecinos", señaló el funcionario, quien aclaró que serán las indagatorias las que determinen responsabilidades.

Cabe recordar que el siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Privada Anáhuac, donde una camioneta fue consumida por el fuego tras ser presuntamente incendiada de manera deliberada. La propietaria del vehículo, Melda Romo Flores, denunció que un sujeto se acercó a la unidad y le prendió fuego, situación que quedó registrada en un video.

Las llamas alcanzaron la entrada de la vivienda y causaron daños materiales en el interior, obligando a los ocupantes —entre ellos dos menores— a evacuar el inmueble por la parte trasera con apoyo de vecinos.

La Fiscalía señaló que continuará con la revisión de evidencias y testimonios para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.