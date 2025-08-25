Conflicto legal por ocupación ilegal de predio de CONAGUA en Monclova

La Sindicatura Municipal de Monclova investiga la apropiación irregular de un predio de aproximadamente 3 mil 200 metros cuadrados ubicado en el cauce del Río Monclova hacía el norte de la ciudad, área que corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por tratarse de terreno federal y donde se pretende instalar un establecimiento de manejo de materiales para construcción.

El síndico Leonardo Rodríguez informó que la investigación inició a raíz de una denuncia ciudadana, lo que permitió corroborar que el espacio, colindante con el río, fue ocupado sin contar con escrituras válidas ni permisos legales.

"Con el paso del tiempo y la falta de lluvias, el río se ha ido angostando, pero sus medidas están establecidas en normativa y deben respetarse. En este caso, el predio pertenece a CONAGUA y no puede destinarse para bancos de materiales ni para construcción alguna", explicó Rodríguez.

El funcionario señaló que, tras revisar la documentación presentada ante Desarrollo Urbano, se detectaron inconsistencias en los permisos otorgados. Por ello, se envió un oficio al departamento y se involucró también a la síndica Lupita Murguía, con el fin de dar seguimiento legal al caso.

Rodríguez reconoció que este no es un hecho aislado, pues en los últimos 15 años alrededor del 30 por ciento del suelo municipal ha sido ocupado por particulares, incluyendo áreas verdes y espacios públicos.

"No podemos seguir permitiendo tanta anarquía en el tema del patrimonio municipal, sobre todo ahora que se exige desarrollar espacios públicos. Vamos a recurrir ante CONAGUA y el Gobierno Federal para revertir esta situación", afirmó el síndico.