Investigación por fallecimiento de Cristian en Estancias de Santa Ana: dengue y rickettsiosis

La Secretaría de Salud mantiene abierta una investigación clínica y epidemiológica para determinar las causas del fallecimiento de Cristian, un menor de 11 años de edad residente de la colonia Estancias de Santa Ana, mientras permanece a la espera de estudios y documentación médica solicitada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que entre las líneas de investigación se analizan posibles complicaciones asociadas a dengue hemorrágico y rickettsiosis, aunque hasta el momento no existe un diagnóstico confirmado.

Las autoridades sanitarias solicitaron el expediente clínico completo y los resultados de laboratorio realizados al paciente, información que será determinante para establecer con precisión el origen del deceso.

De manera paralela, personal de Salud ha desarrollado acciones de vigilancia epidemiológica en el sector donde habitaba el menor, así como recorridos de inspección y medidas preventivas dirigidas a familiares y vecinos.

Durante las labores de campo se detectó la presencia de garrapatas en el entorno de la vivienda, situación que refuerza la posibilidad de una enfermedad transmitida por estos parásitos; sin embargo, Aguilar Arocha subrayó que cualquier conclusión deberá sustentarse en evidencia médica y estudios especializados.

El caso activa protocolos de seguimiento y control sanitario, con el objetivo de prevenir riesgos adicionales para la población mientras concluyen las investigaciones.