Investigación por conflicto en Hospital General Amparo Pape de Benavides

Tras el conflicto registrado al interior del Hospital General "Amparo Pape de Benavides", relacionado con la doctora Karly Vázquez, quien denunció a través de redes sociales un presunto maltrato, autoridades de la Secretaría de Salud mencionaron que se investiga el caso para esclarecer lo ocurrido.

El Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, señaló que tras los hechos registrados el pasado viernes al interior del nosocomio, se solicitó al hospital la información correspondiente para revisar los hechos y determinar qué fue lo que sucedió durante el incidente.

El funcionario señaló que por el momento no se emitirán conclusiones hasta contar con los reportes oficiales, los cuales permitirán analizar el caso y determinar si existió algún tipo de irregularidad. "Se va a investigar la situación, ya se está solicitando la información para poder analizar lo que ocurrió", expresó de manera breve el titular de la jurisdicción sanitaria.

El caso se generó luego de que se reportara una situación irregular con la médica residente dentro del hospital, quien presuntamente se encontraba laborando en estado inconveniente, aparentemente bajo los efectos de algún medicamento, lo que derivó en un conflicto con personal del nosocomio.

Posteriormente, la propia doctora difundió su versión a través de redes sociales, donde aseguró haber sido víctima de maltrato por parte de algunos de los médicos durante el episodio.

Esta no es la primera ocasión en que la residente hace pública una inconformidad a través de plataformas digitales, apenas en noviembre del año pasado, previo a iniciar su residencia en el hospital de Monclova, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje solicitando orientación ante problemas para concretar una entrevista con personal del área de enseñanza.

Por el momento, autoridades de salud mantienen la revisión del caso para determinar si existieron fallas administrativas, laborales o de procedimiento en el manejo de la situación registrada dentro del hospital.