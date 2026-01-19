Planta tratadora de Monclova opera con diésel mientras espera CFE

La Comisión Estatal de Aguas y Saneamientos (CEAS) mantiene gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr la reconexión de energía eléctrica en la planta tratadora de aguas residuales, informó Eduardo Campos, gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova–Frontera.

De acuerdo con el funcionario, CEAS se encuentra en comunicación directa con CFE, instancia que solicitó un escrito formal con una propuesta de pago por el adeudo acumulado, el cual asciende a alrededor de cinco millones de pesos.

Dicho documento ya fue enviado a la Ciudad de México, tal como lo pidió la CFE; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido una respuesta favorable.

Mientras tanto, la planta continúa operando de manera normal, aunque únicamente con mantenimientos menores y utilizando diésel como fuente de energía.

Campos explicó que SIMAS tiene contemplado destinar un presupuesto adicional de entre dos y tres millones de pesos para continuar con la operación, además de los costos diarios correspondientes a mano de obra y mantenimiento.

Detalló que SIMAS eroga cerca de dos millones y medio de pesos mensuales por la operación de la planta bajo estas condiciones. No obstante, señaló que una vez que se concrete la reconexión del suministro eléctrico, la planta podrá operar de forma más eficiente, dejando de depender del combustible.

Recordó que, durante una reunión con el superintendente de CFE, CEAS se dejó en claro que la decisión final no depende de él, sino de la propuesta enviada a oficinas centrales de la CFE en la Ciudad de México, donde se determinará si se autoriza el acuerdo.

Finalmente, Eduardo Campos puntualizó que la planta tratadora es operada actualmente por CEAS, luego de que AHMSA la entregara formalmente desde el año pasado, quedando únicamente pendiente la aprobación del compromiso de pago para reanudar operaciones con energía eléctrica.