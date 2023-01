Invita Cultura a leer en línea

Saltillo, Coahuila.- La Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) dio a conocer que continúa incrementándose el número de libros digitales dentro de su página de internet https://coahuilacultura.gob.mx/libros-en-pdf/, cuya lectura en línea o descarga es completamente gratuita.

Al respecto, la Secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, expresó que esto es parte del Programa de Lectura Virtual, que ha sido un gran éxito ya que en su acervo cuenta con libros de diversos géneros, que son disfrutados por los internautas.

"Este apartado en nuestra página oficial nos ha permitido compartir con nuestros usuarios a la distancia diversos títulos de autores estatales y nacionales", señaló.

"Este proyecto ha ido creciendo y la descarga de libros y consulta se ha incrementado considerablemente, posicionándose como una gran opción para alimentar el hábito de la lectura", dijo García Camil.

"Una de las grandes ventajas de esta dinámica virtual es que títulos como ´Los Niños del Mezquite´, del periodista y escritor torreonense Quitzé Fernández, y obras de los demás autores coahuilenses, llegan a personas de todo el País. Además que cada semana se suben nuevos títulos".

En los meses recientes este sitio web registró un importante número de descargas, lo que demuestra que en la entidad las letras y el arte de leer continúan vigentes y en aumento.

Algunos de los títulos que se pueden encontrar son los siguientes: "Máximas y aforismos", de José Domingo Ortiz; "Brujería y hechicería en la Villa de Santiago del Saltillo", de Alan Caballero; "El Pasado", de Víctor Palomo; "El Bibliotecario Ciego; Ojo por diente", de Fernando de la Vara; "La mujer de jade y otros cuentos", de Vick Medina; "Andurriales de un pistolero cool", de Miguel Morales; "Papiro Villaldama", de Julián García; "Lado sur: narrativa y poética de finales del Siglo XX y principios del XXI", de Ana Josefina Martínez Rodríguez.

También "Gobelino medieval, The lady and the unicorn", poemario de Carmen Ávila Jáquez; "Todavía hay un mar por cruzar para que yo invente mis pulmones", de Julio César Félix Lerma; "In extremis. Antología personal", de Luis Javier Alvarado; "Cumplimiento de la voluntad", de Nadia Contreras; "En perseguirme, Mundo, ¿Qué interesas", poemas, prosa y recetas de Sor Juana Inés de la Cruz; "Morir sin campanas", de Gilberto Sebastián Sánchez Luna; "Breve Historia de la Masonería en Saltillo", de Leonardo Emanuel Díaz Martínez; "El trenazo de Puente Moreno", editado por Francisco J de la Peña; e "Ignacio Zaragoza", de Federico Berrueto Ramón, entre otros.

La funcionaria estatal comentó que también se implementó una página de descargas de carácter infantil para el disfrute de las y los niños cibernautas, quienes encontrarán diversos títulos en la misma, tales como: "El niño que se quedó a vivir en la nube", de Quitzé Fernández, con ilustraciones Carlos Vélez; "Mi primer Monstruo-Álbum", de Claudia Sofía de la Peña y Luis Daniel Luna Rivera; "Heroínas y héroes de carne y hueso", de Jess Silva y Gerardo Romo; "El espectacular fin de una estrella", de Julieta Fierro; "Los Niños del Mezquite", de Quitzé Fernández; "Pregúntale a Lucía", conoce los antecedentes del COVID-19 y las acciones para prevenirlo y detectarlo a tiempo, idea original propuesta por el Voluntariado de Salud Coahuila de Zaragoza. Producción Estudio Creativo Magaña Lee; entre otros.