Clausuran centro de rehabilitación en Coahuila por irregularidades

La Secretaría de Salud confirmó que el anexo "Recuperando Familias", clausurado durante un operativo conjunto con corporaciones de seguridad, operaba sin los permisos sanitarios requeridos y presentaba condiciones de hacinamiento que representaban un riesgo para las personas internadas.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que personal de Regulación Sanitaria determinó suspender las actividades del centro al detectar múltiples irregularidades durante la inspección practicada al inmueble. "Se clausuró, sobre todo por las condiciones en las que se encontraba, de acuerdo con la revisión que realizó personal de Regulación Sanitaria, no pasaron ningún aspecto por las condiciones sanitarias y el hacinamiento".

Señaló que la principal anomalía fue el hacinamiento, ya que el establecimiento atendía a más de 29 personas, cuando su capacidad era de aproximadamente 24 internos. "Había demasiada gente para las camas y habitaciones que tenía, por lo que estaban todos amontonados, no había espacio". El inmueble tampoco contaba con autorización para operar, carecía de expedientes clínicos, no tenía un responsable médico y no existía evidencia de quién supervisaba la atención ni la administración de medicamentos a los internos.

Además, las instalaciones presentaban otras deficiencias sanitarias, entre ellas el contar con un solo baño para todos los internos y una cocina improvisada al aire libre. El representante de la Secretaría de Salud dijo que el centro permanecerá clausurado hasta que los responsables corrijan todas las observaciones formuladas por la autoridad sanitaria y cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente. En cuanto a las sanciones, dijo que la Secretaría de Salud hará un análisis para determinar las medidas administrativas que procedan. Así mismo mencionó que las personas internadas fueron entregadas a sus familiares tras el operativo y exhortó a la población a verificar que los centros de rehabilitación cuenten con permisos, personal capacitado e instalaciones adecuadas antes de ingresar a un familiar. Recordó que la Secretaría de Salud mantiene un padrón de 16 centros de rehabilitación en la región, los cuales son supervisados de manera periódica para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier establecimiento que opere de manera irregular.