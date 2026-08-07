Irregularidades en listado laboral de AHMSA preocupan a trabajadores en Monclova

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) aseguran que cada vez detectan más irregularidades en el listado laboral presentado por las autoridades y cuestionan la falta de orientación para defender sus derechos.

Luego de que se dieron a conocer los listados de los trabajadores, en los que se determina si aparecen como parte de los acreedores laborales, la antigüedad, así como el monto que podrían alcanzar, se han detectado una serie de irregularidades que afectan los derechos de los trabajadores.

Ervey Valenzuela señaló que tras revisar los registros encontraron diferencias que generan preocupación entre los trabajadores, principalmente en el tema de antigüedades, donde no se reconocen los años de servicio. "Un compañero de 40 años están registrando 33 años, a otro compañero de 36, 32 y así sucesivamente".

Señaló que estos casos se han multiplicado y los trabajadores no han recibido orientación clara sobre cómo proceder para corregir las inconsistencias.

Y es que, a pesar de que se instalaron módulos en las oficinas tanto en Monclova como en la región Carbonífera y otras para orientar a los trabajadores y dar información, no se les da una explicación clara. "Los abogados que proporcionan información a los trabajadores no han dado respuestas uniformes sobre el procedimiento para revisar los casos, dicen una cosa, dicen otra cosa, o sea, nada congruente, nada con asertividad".

Como ejemplo, relató que a un trabajador le indicaron que se comunicara por teléfono y esperara algunos días para revisar su situación, mientras que a otro no le dieron la misma instrucción.

Para Valenzuela, esta falta de claridad deja a los trabajadores sin el respaldo necesario para verificar sus registros y garantizar que sus derechos sean considerados de manera adecuada, por lo que hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo para que intervenga directamente y atienda a los trabajadores.