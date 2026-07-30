Ismael Leija confirma que subasta de AHMSA se mantiene para septiembre

La revisión de los listados finales de créditos laborales dentro del concurso mercantil de Altos Hornos de México no retrasará el proceso de venta de la siderúrgica ni modificará la fecha prevista para la segunda subasta, mencionó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático.

Ismael Leija Escalante indicó que el calendario dentro del proceso de AHMSA continúa sin cambios y que el 25 de septiembre continúa como la fecha límite establecida para la subasta de la empresa. "No es que se extienda hasta agosto, el calendario ya salió y el 25 de septiembre es la fecha para que se lleve a cabo la subasta, por lo que es necesario aclarar que ese plazo que se dio no interfiere en el proceso de venta".

Explicó que el plazo de 10 días hábiles otorgado por el Juzgado Segundo tiene como fin que los trabajadores revisen la información de sus expedientes laborales y verifiquen sus datos de antigüedad. Indicó que las revisiones podrán realizarse en las oficinas de AHMSA ubicadas sobre la prolongación Juárez, y se contarán con oficinas en cada una de las regiones para que los trabajadores de las minas de fierro y carbón puedan revisar la información que viene en los listados.

Leija Escalante señaló que diversos trabajadores han expresado dudas sobre la antigüedad o los datos que aparecen en sus expedientes, por lo que consideró importante aprovechar este periodo para verificar la información y, en caso de existir inconsistencias, hacerlas del conocimiento de la autoridad dentro del plazo establecido.

El líder sindical explicó que la ampliación del periodo de revisión fue solicitada por un abogado de la Defensoría Pública y reiteró que la medida no altera el procedimiento de venta. Respecto al futuro de AHMSA, afirmó que la principal preocupación de los trabajadores es que la empresa se venda y reanude operaciones para avanzar en el pago de los adeudos laborales. "La verdad, a nosotros no nos interesa quién tome la empresa, lo que nos interesa es que la tome alguien, que la reactive y, lógicamente, que le paguen a los trabajadores", indicó.