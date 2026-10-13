Ismael Leija critica a Gómez Urrutia por falta de apoyo a AHMSA

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, criticó las recientes declaraciones del senador Napoleón Gómez Urrutia respecto a los recursos que requiere Altos Hornos de México (AHMSA) para reanudar operaciones, al señalar que durante cuatro años no intervino en favor de los trabajadores.

Leija Escalante afirmó que Gómez Urrutia "no está descubriendo el hilo negro" al señalar la millonaria inversión que necesita la acerera, y atribuyó su reaparición al avance del proceso de venta y a posibles intereses políticos de cara a la definición del caso.

Respecto al vencimiento fijado por la jueza para que el grupo interesado presente la garantía de seriedad por 1,400 millones de dólares, el líder sindical expresó sus dudas de que el depósito se concrete dentro del plazo legal.

Ante dicho escenario, señaló que la alternativa viable es el denominado "Plan B", presentado desde el pasado 25 de septiembre ante la autoridad judicial por las instituciones financieras Cargill y Afirme para dar continuidad a la reactivación de la empresa.

Finalmente, Leija Escalante reiteró que para la representación laboral lo prioritario es que la venta de AHMSA se concrete a la brevedad, independientemente de quién sea el inversionista, debido a la importancia operativa y económica que mantiene la siderúrgica en la región.