Jesús Guerrero lleva apoyos educativos a Múzquiz a través de Mejora Coahuila

MÚZQUIZ, Coah. - A través del programa Mejora Coahuila se actualizará el padrón de beneficiarios para llevar ayuda a quienes más lo necesitan, informó el coordinador municipal, licenciado Jesús Guerrero García.

Explicó que la importancia de este proceso radica en apoyar la economía de las familias, por lo que cada cuatro años se realiza el empadronamiento y se mantienen actualizadas las listas de beneficiarios.

Señaló que es común que las personas cambien de domicilio, situación que obliga a la actualización constante, y que con este ejercicio el número de beneficiados podría ampliarse a más de 13 mil 500 personas.

Por otra parte, indicó que desde hace algunos días han visitado instituciones educativas para llevar beneficios mediante la entrega de mobiliario escolar como butacas, escritorios y sillas.

Además, detalló que el personal del programa continúa acudiendo a escuelas primarias de los ejidos para llevar uniformes escolares, calzado y material educativo.

Añadió que más de 70 planteles recibirán apoyos a través del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, como parte de las acciones para fortalecer la educación.