Ismael Leija asegura avances en créditos laborales de AHMSA

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, consideró positivo el acuerdo de la jueza que ordenó al síndico de Altos Hornos de México (AHMSA) publicar las listas oficiales de créditos laborales, al señalar que permitirá dar certeza a los trabajadores.

El dirigente sindical explicó que la prórroga solicitada dentro del proceso no afecta la venta de la empresa y aseguró que el procedimiento concursal continúa conforme a lo establecido por la autoridad judicial. "Qué bueno, eso indica que se está trabajando y lo más importante es que la juez dejó muy claro que la prórroga no perjudica el proceso de venta", expresó.

Leija Escalante informó que recientemente representantes sindicales acudieron a la Ciudad de México, donde sostuvieron reuniones con personal de la Secretaría del Trabajo y con la propia jueza, a quienes plantearon la necesidad de avanzar en el proceso.

Señaló que la autoridad judicial les informó que se encontraba en la etapa final del análisis de las bases presentadas por el síndico, por lo que esperan que en los próximos días puedan conocerse las fechas para la subasta de AHMSA.

Respecto a los listados que comenzaron a circular la semana pasada en algunos medios y redes sociales, el dirigente sindical aclaró que no se trata de documentos oficiales emitidos por el juzgado. "El único canal es la juez. Cuando ella saque esas listas, esas son las oficiales", afirmó.

Explicó que algunas personas con acceso al expediente judicial pudieron obtener información parcial y difundirla, lo que generó incertidumbre entre trabajadores que no se identificaban en esos documentos. Indicó que el sindicato ha revisado el expediente para brindar tranquilidad a los obreros y aseguró que los trabajadores que deben aparecer en los listados estarán incluidos cuando sean publicados oficialmente.

"Hay que esperarnos a que la jueza emita ese listado ya oficial y yo te garantizo que todos vamos a aparecer ahí. Los que debemos de estar vamos a estar todos los trabajadores", sostuvo.

Sobre los conceptos de liquidación o terminación laboral incluidos en los créditos, Leija Escalante explicó que aún no existe una definición final sobre el esquema que será aplicado para los pagos. Detalló que actualmente se analizan distintos conceptos relacionados con la Ley de Concursos Mercantiles, la Constitución y el Contrato Colectivo de Trabajo, sin que hasta el momento exista una determinación definitiva del juzgado.