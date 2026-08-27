Trabajadores exijen destrabar subasta

El Sindicato Nacional Democrático prevé realizar nuevas gestiones ante dependencias del Gobierno federal la próxima semana, ante la próxima subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), informó su secretario general, Ismael Leija Escalante.

El dirigente sindical señaló que el gremio ha mantenido reuniones en la Ciudad de México con dependencias federales, incluida la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría del Trabajo.

"Nosotros hemos estado muy al pendiente de lo que viene, de todo el proceso que se ha llevado", afirmó.

Leija Escalante sostuvo que el sindicato demanda que no haya impedimentos para concretar la subasta y pidió al Gobierno federal priorizar a los trabajadores, al futuro del estado y a las familias que dependen de la actividad de AHMSA.

"Lo que queremos es la reactivación de la fuente de empleo y queremos que se les pague a los trabajadores lo que está pendiente", expresó.

Sobre los avances de las gestiones, indicó que las autoridades les han informado que el proceso "va bien" y "va caminando", aunque recordó que la primera subasta fue declarada desierta al no registrarse depósitos de garantías.

El dirigente dijo esperar que en la próxima subasta sí se concrete la venta de la empresa, se pague a los trabajadores y se reactive la fuente de empleo.

Respecto a la posibilidad de interponer recursos legales para buscar que los trabajadores reciban el 100 por ciento de lo que les corresponde, Leija Escalante aclaró que no es abogado y evitó generar falsas expectativas.

"Lo que queremos es que se nos pague de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo", señaló.

Consideró que, al tratarse de una empresa en quiebra, el Gobierno federal debe poner de su parte para que los trabajadores reciban un pago lo más justo posible.

También pidió cautela a los trabajadores ante eventuales amparos promovidos por abogados que pretendan cobrar un porcentaje de los recursos obtenidos.

"Si esos amparos se van a meter sin pedir esos abogados alguna firma con convenios para ellos querer cobrar algún porcentaje, pues no", advirtió.

Explicó que, si los trabajadores reciben un pago reducido conforme al proceso legal y además deben entregar un porcentaje a abogados, la situación podría resultar perjudicial para ellos.

Ante la posibilidad de que grupos de exobreros realicen manifestaciones u otras acciones de protesta si no se concreta la subasta, el secretario general del Sindicato Nacional Democrático confirmó que el gremio oficial se sumaría.

"Claro que sí, por supuesto que sí", afirmó.

Sin embargo, señaló que espera que las gestiones y presiones permitan una solución, al tiempo que lamentó que los trabajadores hayan llegado al escenario actual, con AHMSA en quiebra y dentro de un proceso judicial.

Leija Escalante insistió en que el Gobierno federal debe mostrar disposición para sacar adelante el proceso y evitar los obstáculos que, afirmó, se han presentado.