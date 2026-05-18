Israel Vázquez Hernández se prepara para la competencia estatal en Saltillo

La Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez destacó el logro académico de su alumno Israel Eleazar Vázquez Hernández, de sexto grado sección "B", quien avanzó a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento, resultado de su esfuerzo, disciplina y alto rendimiento escolar.

El docente Juan Ramírez informó que la preparación del estudiante se ha basado en los procesos de aprendizaje correspondientes a los distintos campos formativos que se desarrollan durante el ciclo escolar en sexto grado, entre ellos Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades; así como De lo Humano y lo Comunitario.

Dentro de estas áreas, explicó, se trabajan contenidos clave en asignaturas como español, matemáticas, ciencias naturales, geografía e historia, mediante diversas actividades diseñadas para fortalecer las habilidades académicas del alumno.

"Es un orgullo para nuestra escuela tener a un niño que haya pasado a esta etapa estatal. Él ha venido participando desde fases anteriores, como la regional, y ahora se encuentra listo para competir el próximo 4 de junio en la ciudad de Saltillo, Coahuila", expresó el docente.

Ramírez detalló que, desde el inicio del ciclo escolar, se ha brindado acompañamiento constante al alumno, reforzando tanto los contenidos diarios como aquellos temas específicos que deberá dominar para enfrentar con éxito las evaluaciones.

Asimismo, indicó que actualmente Israel continúa su preparación mediante cursos y ejercicios prácticos, los cuales incluyen reactivos similares a los que se presentan en la competencia estatal, permitiéndole familiarizarse con el tipo de examen.

En cuanto a la competencia, el docente señaló que no se tiene el número exacto de participantes en la etapa estatal; sin embargo, recordó que en la fase regional participaron mil 189 alumnos, de los cuales únicamente los mejores promedios lograron avanzar, siendo siete estudiantes los seleccionados por jefatura de sector.

Con este avance, la institución reafirma su compromiso con la excelencia educativa, reconociendo el esfuerzo del alumno y el acompañamiento docente como pilares fundamentales en su desarrollo académico.