Falta de ambulancia de alta tecnología impide traslado de niña al IMSS en Monterrey

La falta de una ambulancia de alta tecnología ha impedido el traslado de Ivana, una niña de 5 años de edad a una Clínica del IMSS en Monterrey a pesar de que su estado de salud se ha deteriorado.

La menor, quien tiene síndrome de Down y artritis idiopática juvenil poliarticular, ingresó la semana pasada a la Clínica 7 del IMSS, debido a un trastorno en el hígado y el bazo, que le provoca una severa disminución de plaquetas.

Claudia Cecilia Gutiérrez, madre de la menor, dijo que desde el pasado lunes le informaron que su hija sería enviada a Monterrey para recibir atención especializada, sin embargo, el traslado ha sido suspendido en dos ocasiones ante la imposibilidad de conseguir una unidad médica equipada.

"Mi niña ingresó el jueves (28 de agosto) porque traía las plaquetas bajas, anemia, traía el bazo inflamado y al igual que el hígado, esta semana se puso más grave, le transfundieron plaquetas y sangre, y aunque subía un poco, volvía a bajar".

Comentó que el pasado miércoles le dijeron que ya estaba lista la ambulancia para realizar el traslado a Monterrey a las 4 de la mañana, pero en la noche le dijeron que sería hasta las 11 de la mañana y posteriormente cancelaron.

Señaló que el Seguro Social no cuenta con una ambulancia con las características para el traslado, por lo que se subrogaría el servicio, pero no han concretado la ambulancia para trasladarla.

Mencionó que el estado de salud de su hija es delicado, quien fue instalada en la Unidad de Cuidados Intensivos, y dijo que es muy fuerte el dolor que padece, y aún no se sabe por qué le están bajando las plaquetas.

La familia teme que la demora provoque un deterioro irreversible en la salud de Ivana, que permanece en cuidados intensivos en la Clínica 7 del IMSS en Monclova.