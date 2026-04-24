Javier Hernández del Ángel niega acoso en Radio Taxis Premier

El dirigente de la línea Radio Taxis Premier, negó que el operador señalado por presunto acoso continúe trabajando y rechazó que exista encubrimiento, al asegurar que el chofer permanece suspendido y sin unidad asignada.

Javier Hernández del Ángel, señaló que es "una vil mentira", los señalamientos de que el chofer siguiera laborando y que únicamente se asignó otra unidad, luego de declaraciones de taxistas de otras líneas.

Mencionó que esto ha sido confirmado por las autoridades de transporte municipal y que los señalamientos son por envidias o la competencia que existe con las otras líneas, por lo que solo quieren desprestigiar a la línea Premier.

Acciones de la autoridad

Así mismo, señaló que en días pasados acudió a la base una mujer que se identificó como tía de la joven afectada con una actitud agresiva para exigir información del operador del taxi.

"Llegó muy grosera, diciendo que el señor andaba trabajando, que lo estaban encubriendo, le expliqué que no es cierto, que está suspendido".

Señaló que de manera reiterada y con una actitud agresiva exigió los datos personales del chofer, a lo que dijo que no cuentan con ellos y únicamente se estarían proporcionando si los solicita la autoridad.

Aseguró que el incidente quedó grabado por las cámaras de la oficina y que la conducta de la mujer generó dudas sobre sus intenciones.

Detalles confirmados

"Dijo que era tía de la muchacha y que su hermana estaba muy grave por todo lo ocurrido, pero me dejó la impresión de que buscaban otra cosa, que querían dinero como forma de arreglo".

Hernández del Ángel reiteró que el chofer acusado de acoso sexual fue dado de baja de la línea, desmintiendo las versiones de que estaba siendo protegido y continuaba laborando, señalando que la familia puede iniciar un proceso legal en contra del conductor, pero no se debe involucrar a la base.