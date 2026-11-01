Recuperación en demanda de taxis se prevé para noviembre, asegura Javier Hernández

Transportistas prevén una recuperación en la demanda del servicio de taxi a partir de este fin de semana, con el movimiento de usuarios que se espera por las celebraciones del Día de Muertos y un repunte mayor después del 15 de noviembre por la circulación de recursos de fin de año.

Javier Hernández del Ángel, representante de la Federación de Transportistas de la CTM, estimó que la demanda podría incrementarse hasta 100 % durante esta temporada, que se prolongaría hasta finales de enero. Explicó que el domingo 1 y lunes 2 de noviembre se espera un aumento en los traslados, con la celebración del Día de Muertos, al que posteriormente se sumarán los movimientos relacionados con el pago de pensiones, aguinaldos y otras prestaciones.

Señaló que después del 15 de noviembre comienza a circular más dinero entre la población, lo que favorece la movilidad y genera una mayor demanda del servicio de transporte de alquiler. El representante transportista reconoció que el sector ha enfrentado un año particularmente complicado, debido a las condiciones económicas que prevalecen en la región Centro y que han afectado a distintos sectores. "Ha sido demasiado golpeado, pues para toda la región Centro, no nomás para nosotros, para todo mundo aquí de la Región Centro ha sido muy golpeado económicamente," expresó.