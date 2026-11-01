Martha Herrera llama a cuidar a los niños durante Halloween en Coahuila

La Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes llamó a los padres de familia a evitar que sus hijos queden expuestos a accidentes o situaciones de riesgo durante la celebración de Halloween, por lo que pidió acompañarlos en todo momento, evitar salidas a altas horas de la noche y no consumir bebidas alcohólicas durante el recorrido.

La subprocuradora Martha Herrera Ramírez señaló que, aunque la petición de dulces es una actividad de esparcimiento para niñas y niños, los adultos deben asumir la responsabilidad de garantizar su seguridad y evitar que permanezcan sin supervisión.

Recomendó no llevar a los menores a recorrer las calles durante la madrugada, así como mantenerlos de la mano al cruzar las vialidades para prevenir accidentes.

También pidió fomentar el respeto hacia los demás, enseñarles a agradecer cuando reciban dulces y aceptar cuando alguna persona no participe en la celebración, sin recurrir a daños o travesuras.

Herrera Ramírez indicó que PRONNIF trabajará en coordinación con Seguridad Pública para atender cualquier situación en la que se detecte a un menor en riesgo, sin compañía de un adulto o que se haya extraviado durante los festejos.

La funcionaria enfatizó que los padres deben abstenerse de consumir bebidas alcohólicas mientras acompañan a sus hijos, pues tienen la responsabilidad de mantenerse en pleno uso de sus facultades para reaccionar ante cualquier eventualidad y evitar accidentes.